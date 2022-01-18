Liseler arası voleybol turnuvasında Ayvalık Özel Uğur Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yurt genelinde düzenlenen Liseler arası Voleybol Genç Kızlar Türkiye şampiyonasında Balıkesir’in Ayvalık ilçesinden Uğur Anadolu Lisesi yarı finale yükseldi.

Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi Edremit Körfez’i grubundaki karşılaşmaları set vermeden kazanarak şampiyon oldu. Daha sonra körfezi temsilen İzmir’de gerçekleştirilen grup maçlarına katılmaya hak kazandı.

İzmir’de oynanan Voleybol Genç Kızlar A Müsabakalarında Ayvalık Uğur Anadolu Lisesi Denizli Anadolu Lisesini 3-0, Aydın Özel Oktaylar Anadolu Lisesini 3-2 yenerek C Grubu 1.si olarak yarı finale yükseldi.

Takımın antrenörü Sedat Oğuz yaptığı açıklamada, hedeflerinin Türk sporuna Ayvalık’tan sporcular yetiştirmek ve gençleri spora teşvik etmek olduğunu belirterek, “Öncellikle sporcularımızla birlikte çok yoğun bir mesai harcadık. Zorlu bir grupta özellikle son maçta önemli bir galibiyet aldık. Türkiye yarı finallerine yükseldik. Bundan sonraki hedefimiz Türkiye finaline çıkmak ve Ayvalık gençlerine bundan önce de olduğu gibi bir başarı hedefi koymak ve Türk sporuna kazandırmak olacaktır. Bu başarıda öncelikle sporcularımıza velilerimize, sporcularımıza yüzde yüz destek veren Ayvalık Özel Uğur Anadolu Lisesi kurucuları Ali Gür, Serkan Kocabaş ve Kenan Saygın’a teşekkür ederim” dedi.