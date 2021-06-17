Liseler arası müzik yarışmasında Balıkesir finale kaldı

“Dünyanın En Başarılı Gençlik Organizasyonu” ödülüne sahip Türkiye Liseler Arası On-line Müzik yarışmasında Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi öğrencilerinden Buğra Karabulut finale kaldı.

Türkiye Liseler Arası On-Line Müzik yarışmasında 81 ilden katılım sağlandı. Düzenlenen organizasyonda yarışmacılar, halk oylaması ve jüri değerlendirmesi ile elemeden geçerek finale kaldılar. Düzenlenen yarışmaya Balıkesir’den katılan Buğra Karabulut, Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi’ni temsil edecek. Finalistler, Powerapp uygulaması üzerinden oylanacak ve oylama 27 Haziran’da son bulacak. Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi Müzik Öğretmeni Evrim Tan, Yarışmada Balıkesir’in tek temsilcisi olan öğrencisi için Balıkesirlilerden destek beklediklerini söyledi.