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Lisede satranç turnuvası heyecan içinde geçti

Balıkesir’in Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Geleneksel 2. Satranç Turnuvası’ büyük bir katılım ve heyecan içinde geçti.

BALIKESİR 30.05.2022, 15:05
Lisede satranç turnuvası heyecan içinde geçti

Balıkesir’in Edremit Saniye Hüseyin Balya Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ’Geleneksel 2. Satranç Turnuvası’ büyük bir katılım ve heyecan içinde geçti.

Okulda sosyal etkinlikleri çerçevesinde Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Kulübü’nün organizasyonu ve İstanbul’dan iş kadını Fatma Hande Aydınalp ve arkadaşlarının sponsorluğuyla düzenlenen ’Geleneksel 2. Satranç Turnuvası’na 65 öğrenci katıldı.

Turnuva tek oyun üzerinden 33 takımla başladı. En son 3 kişi kalıncaya kadar devam etti. Turnuva salonu 3 adet 36 wattlık uvc dezenfekte lambalarıyla ve hava temizleme cihazlarıyla dezenfekte edildi. Öğrencilerin eline maç başlamadan ve maç bittikten sonra dezenfekte sıvısı sıkılarak satranç taşlarından ellerine geçebilecek virüs ve bakterilere karşı da önlem alınması ihmal edilmedi.

Turnuvanın finalinde 10/B sınıfından Tolga Erdoğan ve 11/C sınıfından Hasan Çetin arasında oynandı. Kazanların ödüllerini Okul Müdürü Yücel Mercan , Müdür Yardımcısı Mustafa Yanmaz, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlık Kulübü danışman öğretmenleri tarafından bayrak töreninde verildi. Turnuvada Hasan Çetin yarım altın, Tolga Erdoğan ve Ahmet Hasan Kaya çeyrek altın kazandı.

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