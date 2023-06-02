Kuyumcu‘da aşevi yapılıyor

Balıkesir’in Burhaniye Kuyumcu Mahallesi’ndeki nisan ayında başlayan Aşevi projesi için çalışmalar devam ediyor. Mülkiyeti belediyeye ait Kuyumcu Mahallesi’ndeki eski atıl durumdaki okul binasının yıkılarak yerine aşevi binası yapılması projesinde sona gelindi.

Hızla ilerleyen çalışmalarda, 120 metrekarelik tek katlı aşevinin kaba inşaatı tamamlandı. Aşevi binasının yanı sıra 1 adet fırın, açık oturma alanları ve çevre düzenlemesiyle birlikte modern bir bina görünümünde olacak aşevi ile mahalleliler düğün, hayır ve iftar yemeklerini verebilecek; kışlık hazırlıklarını bir arada yapabilecekler. Kod farkından dolayı planında iki kademe olarak kullanılan alanda iki kademe teras yapılarak toplu etkinliklerde yararlanılabilecek kullanışlı alanlar oluşturulacak. Bulaşıkhane, pişirme alanı ve yemek alanı olarak tasarlanan binanın en kısa sürede halka hizmet vermeye başlaması için çalışmalar devam ediyor.