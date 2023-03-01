Kütüphane müdürlüğüne atanan Kula göreve başladı

Manyas Halk Kütüphanesi Müdürlüğüne Azize Şeyma Kula atandı.

Manyas Kütüphane Müdürü Sultan Artut’un Bandırma İlçe Halk Kütüphanesine atanması sonrası boşalan Manyas Kütüphane Müdürlüğüne Azize Şeyma Kula atandı. İlk atama olarak Balıkesir İl Kültür Müdürlüğünde göreve başlayan Kula, kütüphanenin tarihi hakkında bilgiler verdi. Kula, Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Medya Yönetimini tamamladı. Aslen Çorumlu olan Azize Şeyma Kula, ilçe eğitim ve kültürüne artı katkı sunmayı istediğini belirtti.