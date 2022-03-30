Kütüphane Haftası’nda okumanın önemine dikkat çekildi

58. Kütüphane Haftası kutlamaları çerçevesinde Balıkesir Valiliğinin karşısındaki dinlenme alanında kitap okuma etkinliği gerçekleştirilirken, öğrenciler kitap değişimi yaptı.

İl Halk Kütüphanesi tarafından 58. Kütüphane Haftası’nda Valilik binası karşısında öğrenciler ve vatandaşların katılımıyla kitap okuma etkinliği düzenledi. Kitap Okuma etkinliğine Vali Yardımcıları Şükrü Kara ve Mustafa Çek, İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili İlkay Karaağaç, anaokulu ve lise öğrencileri katıldı. Anaokulu öğrencileri şarkılar eşliğinde masal kitaplarını okudu.

Onocak: “Okumaya önem vermeliyiz”

İl Halk Kütüphanesi Müdürü Orhan Onocak, bilgiye hakim olmanın önemine dikkat çekti. Onocak “Bilgiye sahip olarak gelecek nesillerimizin dünyanın medeniyetini kurmada öncü olabilmesi için okumanın önemine dikkat çekmek için Kitap Okuma etkinliği düzenledik. Kütüphaneler bunun için var. Kütüphaneleri güçlü olan toplumlar ayaktalar ve bugün dünyaya hakimler. Biz de kütüphanelerimizi hayatımızın merkezine koyarak ‘Kütüphanede Hayat var’ diyoruz. Bilgi ruh, güç, besin, ilaçtır, koruyan kalkandır, gören gözdür. Bilgiye sahip olmak için mutlaka okumaya önem vermeliyiz” dedi.