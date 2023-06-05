Kuş Cenneti Gölünde “Hayalimdeki Kuş Cenneti” resim sergisi yapıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde “Hayalimdeki Kuş Cenneti” resim yarışmasının ödül töreni Kuş Cenneti Köyü’nde gerçekleşti.

Geçtiğimiz günlerde kazananları açıklanan “Hayalimdeki Kuş Cenneti” resim yarışmasının ödül töreni Kuşcenneti Köyü’nde resim sergisi ile taçlandı. Bandırma Kent Konseyinde gönüllü olarak aktif görev alan üniversite öğrencisi Hande Sağlam’ın sunuculuğunda gerçekleşen, 5 kategoride 45 eserin başvurduğu yarışmanın ödül töreni, hava muhalefeti nedeniyle Kuşcenneti Mahallesi Düğün Salonu’nda yapıldı. Havanın azizliğine uğramasına rağmen ilgi yoğundu.

Polat “Çocuklarımızın hayalleri bizleri çok mutlu etti."

Ödül töreninin ardından öğrencilerin Kuş Gölü kıyısında vakit geçirdiği etkinlikte Bandırma Kent Konseyi Başkanı Serdar Polat, “Bandırma Kent Konseyi olarak birkaç ay önce “Hayalimdeki Kuş Cenneti” Bandırma’mızın adına festival çatısı altında yıllardır festival düzenlediğimiz Kus Cennetine dair bir resim yarışması düzenledik. Buradaki amacımız, bu çocuklarımız Bandırma’da yaşayacak, bu çocuklarımız Bandırmanın gelişmesinde katkı sağlayacak. Hayalleri neyse tuvale, kâğıda resme döksünler. İleriki hayatlarında da hayallerinin gerçekleşmesi için çaba harcasınlar. Çocuklarımızın hayalleri bizleri çok mutlu etti. Mahalle muhtarımıza ve halkına çok teşekkür ediyoruz. Sanat Çalışma Grubumuz, kentimize dair çocuklarımızın hayallerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarına devam edecek.” dedi.

Ödül töreninin ardından öğrenciler ve katılımcılarla Kuş Gölü kıyısında kaliteli zaman geçirdiler. Aynı zamanda da gölde yaşamlarını sürdüren ender kuşları da görme fırsatı oldu. Bandırma Kent Konseyi olarak, sanat çalışması grubu bölgedeki çocukların hayallerini ortaya çıkarmaya yönelik çalışmalarına devam edeceği bildirildi.