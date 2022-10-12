Kurutma silolarında yangın

Balıkesir’in Bandrma ilçesinde Aksakal kırsal mahallesinde ayçiçeği kurutma silolarında çıkan yangına İtafiye ekipleri kısa sürede müdahale etti.

Edinilen bilgiye göre, Aksakal mahallesinde ayçiçeği kurutma silo makinelerinin uzun süre çalışmasından kaynaklı aşırı ısınma sebebi ile silolarda yangın meydana geldi. Alevleri görenlerin İtfaiye ekiplerine haber vermesiyle kısa sürede olay yerine gelen İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek yangının depolara sıçramasına engel olarak alevler büyümeden kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından kurutma silo makinelerinin kullanılmaz hale geldiği görüldü.