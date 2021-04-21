Küçükköy kavşağı araç ve yaya trafiği için güvenli hale getirildi

Yaklaşık kırk yıldır, ölümcül ve yaralanmalı kazaların yaşandığı, sahil tarafında yayaların araç trafiği nedeniyle yürüyüş yapmakta sıkıntı çektiği Küçükköy kavşağı, Balıkesir Büyükşehir ve Ayvalık Belediyelerinin işbirliğiyle çağdaş görünüme kavuşturuldu.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, “Küçükköy kavşağı Ayvalıklı hemşehrilerimize hayırlı olsun. Bundan sonraki çalışmalarımız; Kırlangıç, İtfaiye kavşağı, Cunda köprüsü, Armutçuk pazar yeri ve Ayvalık Devlet Hastanesi önünde devam edecek” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla projelendirme çalışmalarının hızlı bir şekilde tamamlandığını belirten Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Küçükköy kavşağını bundan böyle hem yayaların hem de araçların güvenli bir şekilde kullanacağını söyledi. Belediye Başkanı Mesut Ergin, bordür ve kaldırım taşlarının Büyükşehir Belediyesi tarafından temin edildiğini, işçiliğinin ise Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından tamamlandığını hatırlattı.

Küçükköy kavşağının çeşitli olanaksızlıklar nedeniyle yıllardır projelendirilemediğini ifade eden Başkan Ergin, “Kavşak düzenleme çalışmalarını Gümrük Mahallesi önünden başlattık. Murat Reis bölgesine kadar tretuvar döşendi, deniz dalgalı kaldırımlarda hemşehrilerimiz hem sabah hem de akşam yürüyüşlerini güvenli bir şekilde yapacak. Ayrıca Küçükköy, Ayvalık ve Sarımsaklı yönüne gidip gelen araçlar da kavşak düzeni ve işaret levhaları aracılığıyla huzurlu bir sürüş gerçekleştirecekler” dedi.