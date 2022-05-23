Kuaförlerin saçlarını bu kez uzmanlar bedavaya yaptı

Balıkesir’de Edremit Berberler ve Kuaförler Odası’nın mesleğin püf noktaları konusunda düzenlediği seminer ilgi gördü.

Alp Salon’da düzenlenen seminere, konuşmacı olarak Topuz Workshop Muhittin Yuşan ve Kalıcı Makyaj ve Micro Workshop Selin Süremen katıldı. Seminere katılan kuaförler, saçlarını ve makyajlarını ücretsiz olarak uzmanlara yaptırma imkanı buldular.

Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Metin Koyuncu, mesleki dayanışma ve bilgi paylaşımının önemine dikkat çekerek, "Günümüzde mesleki anlamda yeniliklere açık olan esnafımız işini büyütüyor. Esnafımız müşterilerine yeniliklerle hitap edebilmesi için bu tarz organizasyonlar çok önemli. Odamız da bunun öneminden dolayı bir ilke imza atarak üyelerimizi uzmanlarla buluşturdu" diye konuştu.