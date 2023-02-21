Burhaniye ilçesinde, kırsal Sarılar Mahallesinde oturan 77 yaşındaki Altan Bayır, köyünün su sorununu çözmek için çalmadık kapı bırakmadı. Tarlasında bulunan suyu köye vermek istediğini anlatan 5 çocuk babası Bayır, köyde su sıkıntısının büyük olduğunu söyledi.

İlçeye 26 kilometre uzaklıktaki kırsal Sarılar Mahallesinde çekilen su sıkıntısı her geçen gün artarken, Altan Bayır adlı vatandaş da arazisindeki suyu köye bağışlamak için çalışma başlattı. Suyu bağışlamak için çalmadık kapı bırakmadığını anlatan Altan Bayır, sağlığında köy için bir hayır yapmak istediğini söyledi. Su sıkıntısının her geçen gün arttığını anlatan Bayır, “Köyümüzde su sıkıntısı hat safhada. Yaz aylarında belediye tankerlerle su taşımak zorunda kalmaktadır. Efekli mevkiindeki tarlamdaki kaynağın şebekeye bağlanmasını istiyorum. Bu su şebekeye 5 metre uzaklıkta bulunmaktadır. Bu su şebekeye bağlandığında sıkıntı bitecektir. Bu suyun şebekeye bağlanması için Kaymakamlığa, Burhaniye Belediyesine ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesine gittim. Ancak bu güne kadar bir sonuç alamadım. Sağlığımda köyüme bir hayır yapmak istiyorum. Su başında kavgalar çıkıyor. Bu suyun şebekeye bağlanması için yetkililerden ilgi bekliyorum” dedi.