Köyde bilim fuarı
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal kesiminde bulunan Kobaklar köyünde
BALIKESİR (İHA) – Balıkesir’in Havran ilçesi kırsal kesiminde bulunan Kobaklar köyünde
TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlenen törenle açıldı.
2020 yılında yapılması gereken ancak salgın hastalık nedeniyle tüm ülkede olduğu gibi ertelenerek
bu yıl gerçekleşen Bilim Fuarı, açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayıp projelerin sergilenmesi ile devam etti.
Kobaklar Ortaokulunda ikinci defa yapılan fuara, Havran Kaymakamı Enver Özderin,
İlçe Jandarma Komutanı Süleyman Kılıç, İlçe Millî Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu, Sosyal
Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mehmet Kuru, Havran Mal Müdürü İrfan Tercan,
İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Yeşiltaş, okul yöneticileri, öğretmenler ve öğrenciler
katıldı. Bilim fuarında, 48 öğrenci 5 danışman öğretmen eşliğinde farklı dallarda toplam 20
ayrı projeyle sunumlarını gerçekleştirdi. Ziyaretçiler proje stantlarını tek tek gezerek
öğrencilerden projelerini dinledi.
Kobaklar Ortaokulu’nda Tübitak 4006 Bilim Fuarının hazırlanmasında emek veren
okul yöneticilerini, öğretmenleri ve öğrencileri kutluyor, başarılarının devamını diliyoruz.
Kaymakam Özderin ve beraberindekiler Kobaklar Ortaokulu’nda Tübitak 4006 Bilim
Fuarı sonrasında anasınıfı öğrencileriyle bir araya geldi, Okul Müdürü Hüseyin Özdemir’den
öğrencilerin ve sınıfın durumu hakkında bilgi alıp öğrencilerle sohbet edildi ve sağlıklı günler
dileyerek okuldan ayrıldı.