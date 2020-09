Köy fırınında dart yarışması

İvrindi ilçesi Ayaklı köyünde düzenlenen köy fırınında dart etkinliğinde çocukların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu.

Avrupa Hareketlilik Haftası, Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinliklerle sürüyor. “Herkes için Spor, Her Yerde Spor” sloganıyla İvrindi ilçesi Ayaklı köyünde düzenlenen köy fırınında dart etkinliğinde çocukların mücadelesi renkli görüntülere sahne oldu. Gençlik ve Spor Bakanlığımız bünyesinde ve federasyon koordinesinde her yıl düzenlenen "Avrupa Spor Haftası" projesi kapsamında, sporun yaygınlaşmasını ve mümkün olan her çocuğa bu hakkı sağlama amacıyla İvrindi İlçesi Ayaklı köyünde düzenlenen köy fırınında dart etkinliği ile çocuklar ilk kez karşılaştıkları bu oyunu oynamanın mutluluğunu yaşadı. Oyun öncesi çocuklara dart sporu hakkında bilgi verilerek, hareketliliğin ve spor yapmanın önemi anlatıldı.

Kırsal mahalleler de bulunan çocukların, belli periyotlarla da olsa sporla buluşturulmasının gerekliliğine değinen Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu “Hareket ve spor kültürünü yaygınlaştırmak için çalışıyoruz. Büyüyen dünyamızdaki yenilikleri şehrimizin her kesimine kanalize etmek, doğru adımlarla yarınlarımıza sağlıklı bir şehir bırakmak için önemli projeler yürütüyoruz. Hedefimiz, hareketliliğin hayatımızın bir parçası haline getirildiği geleceğin inşaasıdır. İnanıyoruz ki, sağlıklı yaşam sağlıklı bir çevrenin, hareketli bir yaşam hastalıklardan uzak bir neslin habercisi olacaktır. Yaşam koşullarımızın iyileştirilmesinde hepimizin üzerine büyük görevler düştüğünün bilinciyle, etkinliklerimize katılarak bu önemli ideali bizlerle paylaşan kıymetli çocuklarımıza teşekkürlerimizi sunuyorum” dedi.

Dart sporunu ve eğlenceyi bir arada yaşayan çocuklara tişört, şapka ve kazananlara kitap hediye edildi.