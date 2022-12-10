Köşe bucak temiz Edremit

Edremit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen detaylı mahalle temizliği Zeytinli Mahallesi’nde yapıldı.

Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatı ve Temizlik İşleri Müdürü Tamer Acar’ın koordinesiyle kışın gelmesiyle birlikte yağmurda biriken çamur ve pislikler Temizlik İşleri Müdürlüğü personeli tarafından temizlendi. Dört koldan temizlenen mahallenin sokakları arazözler tarafından yıkandı. Yol süpürge araçları ve belediye ekipleriyle sokaklar tertemiz oldu. Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan, "Her mahallemizde ekiplerimiz titizlikle çalışmalarını sürdürüyor. Şiddetli yağış sonrası oluşan çevre kirliliği ve muhtemel yağmurlarda altyapı sorunlarını engellemek adına detaylı temizlik çalışmalarına devam edeceğiz" dedi.