Körfez, yaza hazırlanıyor

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Körfez Bölgesi’nin yaza hazır olması için sahil bandından ulaşım ağına kadar birçok farklı noktasında çalışmalar sürdürüyor. Başkan Yılmaz, Altınoluk Yağcılar Sahil bandındaki düzenlemeleri, Edremit ve Zeytinli kavşaklarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit’in Altınoluk Mahallesi Yağcılar Sahili’nde yapılan düzenleme çalışmalarını ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan sinyalize kavşaktaki çalışmaları inceledi. 2022 yılı yaz sezonuna hazır hale getirilmesi için aralıksız çalışan ekipler, 18 bin metrekarelik alanı yüzde 50 daha fazla ağaca ve yeşil alana kavuşturacak.

Çalışmaların düzenlendiği Yağcılar Sahili’nde vatandaşlarla görüşen Başkan Yılmaz, düzenlemeden duyulan memnuniyetin kendilerini de mutlu ettiğini söyledi. Turizm potansiyelinin artırılması ve sahil şeridinin daha kullanışlı ve estetik hale gelmesi için sık sık kendisinin de kontrollere devam ettiğini söyleyen Başkan Yılmaz, 36 mavi bayraklı 291 kilometrelik sahil şeridinin her noktasını turizme kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti. Yağcılar Sahil bandı; yürüyüş ve bisiklet yollarından spor sahalarına, modern kent mobilyalarından bitki örtüsüne kadar yenileniyor.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Körfez bölgesinde hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımı sağlamak için projelerini bir bir hayata geçiriyor. Körfez Bölgesi için özellikle nüfus yoğunluğunun arttığı yaz aylarında büyük önem arz eden D550-06 Karayolu üzerindeki Zeytinli Mahallesi girişi ve Edremit Küçük Sanayi giriş-çıkışında bulunan sinyalize kavşakta araç seyir yükünün yoğunlaştığı noktada modern dönel kavşak düzenlemesi yapılarak trafik rahatlatılacak. Başkan Yılmaz, çalışmaları yerinde inceleyerek ekiplere kolaylıklar diledi.