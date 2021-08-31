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Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam Ünsal’a ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Silcan ve Kartal Vakfı Ürün Satış Sorumlusu Ramazan Ardıç, Kaymakam Ünsal’ı makamında ziyaret etti.

BALIKESİR 31.08.2021, 15:27
Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği’nden Kaymakam Ünsal’a ziyaret

Balıkesir’in Edremit ilçesinde Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Silcan ve Kartal Vakfı Ürün Satış Sorumlusu Ramazan Ardıç, Kaymakam Ünsal’ı makamında ziyaret etti.

Pandemi nedeniyle 2 yıldır yapılamayan Mysia Uluslararası Havacılık Festivali’nin önümüzdeki yıl Edremit’te tekrarlanması ve SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları’nın gösteri yapması ile ilgili istişarelerde bulunulan ziyarette Kaymakam Ünsal’a, Kartal Vakfı tarafından lisanslı satışı yapılan Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK’ün 10. Yıl için özel olarak tasarlanan koleksiyonundan tişört ve şapka hediye edildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Ünsal, Körfez Sportif Havacılık Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Turhan Silcan ve Kartal Vakfı Ürün Satış Sorumlusu Ramazan Ardıç’a teşekkür etti.

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