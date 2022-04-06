Son Dakika
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı: "Tarım alanlarına sızan zift, kontrol altına alınmıştır"
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: “Putin’in Ukrayna’nın tamamını kontrol etme arzusunu değiştirdiğine dair hiçbir belirti görmedik”
Kontrolsüz yola çıkan sürücü uçuruma yuvarlandı
Manyas’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz olarak yola çıkan aracın sürücüsü yaralandı.
BALIKESİR 06.04.2022, 16:06
Manyas’ta meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz olarak yola çıkan aracın sürücüsü yaralandı.
Manyas-Gönen karayolunda meydana gelen trafik kazasında otomobil sürücüsü yaralandı. Manyas’ın kırsal Akçaova Mahallesinde ki iç yoldan 10 PE 899 plakalı otomobiliyle Manyas-Gönen karayoluna kontrolsüz çıkan 85 yaşında ki sürücü Erdoğan Erkan (85 ) Manyas yönünden Gönen yönüne gitmekte olan Mehmet Fatih Altınok 77 AP 797 plakalı araca çarparak yolun karşısında ki yaklaşık 3-4 metrelik uçuruma yuvarlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı Erdoğan Erkan’ı Gönen Devlet Hastanesine naklettiler. Yaşlı sürücü Gönen Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken olayla ilgili soruşturma sürüyor.