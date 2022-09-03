Kontrolden çıkan araç refüje çaparak karşı şeride geçti: Aynı aileden 6 kişi yaralandı

Bursa istikametinden Balıkesir istikametine gelen ve Bandırma girişinde karşı şeride uçan araçta aynı aileden 6 kişi yaralandı.

34 VA 2449 plakalı aracın şoförü H.K. (43) direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan araç orta refüje çarparak karşı şeride geçti. Olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olayda yaralananlar A.K. (41), Y.K.(12), F.K. (39), E.K. (11) ve Bebek E.K. (2) 112 Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalenin ardından Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldılar. Edinilen bilgiye göre, yaralıların hayati tehlikesi yok. Polis ve jandarma ekipleri kaza ile ilgili soruşturma başlattı.