Konakpınar Gençlik Merkezinde sona yaklaşılıyor

Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Konakpınar Kırsal Mahallesi’nde özellikle gençlere hizmet verecek olan Gençlik Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Altıeylül Belediyesi’nin genç nesiller için hayata geçirdiği birbirinden değerli projeler arasında yerini alacak olan Konakpınar Gençlik Merkezi faaliyete geçeceği güne hazırlanırken, çalışmalarda hızlandırılarak sürdürülmeye devam ediyor. Gençler için yapılan değerli yatırımlardan biri olan; Altıeylül İlçesi Konakpınar Mahallesi’ndeki Gençlik Merkezi’nde kütük evler, yürüyüş alanları, macera parkı, tırmanma dağı ve açık hava sineması gibi daha birçok imkân ve etkinlik hayata geçiyor. Son olarak çalışmaları yerinde inceleyen Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ahşaptan yapılan, çevreci ve doğa ile uyumlu kütük evlerin son durumunu yakından inceleyerek Konakpınar Gençlik Merkezi’nin son rötuşlarıyla ilgili talimatlarını ilgili birimlerle istişare etti.

Başkan Avcı “Her şey Altıeylül için”

Konakpınar Gençlik Merkezi’ndeki incelemelerinin ardından konuşan Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı Altıeylül olarak bir taraftan kültürel etkinliklerle, bir taraftan sosyal belediyecilikle ve bir taraftan da hizmet belediyeciliğiyle vatandaşlara hizmet etmek için gayret sarf ettiklerini; bu seneyi bitirmeden de Konakpınar Gençlik Merkezi’ni açmayı planladıklarını ifade ederek “Malum Eylül ayının sonuna geliyoruz. Eylül ayı bizim kurtuluş ayımız. Adını aldığımız önemli bir ay. Eylül ayına özel, bu sene kurtuluşumuzun 100’üncü yıl etkinlikleri dahilinde müthiş bir organizasyon düzenledik. Personelimiz gerçekten ciddi emek verdi ve gayret sarf etti. Personelimizin emek ve gayretleri ile vatandaşlarımızın bu etkinliklere gösterdiği yoğun katılımdan dolayı kendilerine teşekkür ediyorum. Önümüzdeki günlerde geçen sene ilkini düzenlediğimiz Atıeylül Kitap Fuarı’nın bu sene 2’ncisini düzenleyeceğiz. 7 -16 Ekim tarihleri arasında 75’inci yıl parkı içerisinde vatandaşlarımızı kaliteli yazarlar ve binlerce kitapla buluşturmak için çalışmalarımız devam ediyor. Bu organizasyonları yaparken diğer taraftan ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza dokunmaya çalışıyoruz. Geçen sene 5-6 Bin’e yakın aileye sosyal belediyecilik anlamında dokunmuştuk, bu sene de yine yoğun bir şekilde ihtiyacı olan bütün vatandaşlarımıza dokunup onların dertleriyle dertlenmeye çalışıyoruz. Geçen sene Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüz 6 Milyon bütçe harcadı. Bu sene de 10 Milyon’un üzerinde bir rakamla tamamlamış olacağız. Bunun yanında hizmet belediyeciliği anlamında yaptığımız projelerimiz var. Geçen sene de 5’inci projemiz olan Abdülhamid Han Gelişim Merkezi’mizi açmıştık. Yaklaşık 100 kişilik kapasiteli ve başında uzman öğreticilerin olduğu Konakpınar Gençlik Merkezi de sadece gençlerimizi değil, zaman zaman vatandaşlarımızı da ağırlayabileceğimiz ormanın içerisinde Balıkesir’e 20 Km mesafede bulunan ve Karadeniz dağlarında edinebileceğiniz oksijeni bulabileceğiniz müthiş bir alanı müthiş bir tesisi şehrimize, ilçemize ve vatandaşlarımıza kazandırmak üzereyiz. İçerisinde bulunduğumuz alanda kütük evlerimiz var. Bu kütük evlerimizde hem etkinliklerimizi yapacağız hem de gençlerimizi ağırlayacağız. Doğanın içerisinde ama onları doğadan koparmadan gençlerimizi kötü alışkanlıklardan ve sosyal medya hastalığından kurtaracak ve teknolojinin güzel taraflarını alıp bağımlılıktan kurtaracak bir alanı ilçemize kazandırmış oluyoruz. İnşallah çok uzun sürmeden önümüzdeki iki aylık süreç içerisinde de tamama erdirerek kullanıma sunmuş olacağız. Burada bize katkılarını esirgemeyen Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Yücel Yılmaz’a ve Büyükşehir Belediyemizin ekibine teşekkür ediyoruz. Burada çevre düzenlemesine katkısı olduğu gibi yaptığımız bu işte protokolle bizlere katkı sunmuş oldular. Her şey Altıeylül için, her şey şehrimiz için; her şey şehrimizde yaşayan vatandaşlarımız için” dedi.