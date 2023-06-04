Konakpınar Gençlik Merkezi 3 Temmuz’da kapılarını açıyor

Altıeylül Belediyesinin gençlere yönelik olarak yaptırdığı Konakpınar Gençlik Merkezinin açılışı 3 Temmuz’da gerçekleşecek. Başkan Avcı, Konakpınar’da yapımı gerçekleşen merkezde “Gençlerimiz doğayla iç içe kamp yapma fırsatı bulacaklar” dedi.

Altıeylül Belediyesi, öğrencilerin ve vatandaşların yoğun ilgisini çekecek olan Konakpınar Gençlik Merkezi Altıeylül 3 Temmuz’da kapılarını açıyor. Altıeylül’ün doğayla iç içe mahallesi Konakpınar’da 35 dönümlük arazide inşa edilen Konakpınar Gençlik Merkezi’nde sona gelindi. Gençlik Merkezi, restore edilerek kullanıma kazandırılan 380 metrekarelik 8 odalı otel binası, 170 metrekarelik restoranı, 12 bungalow tarzı ağaç evleri ile Altıeylül’e hizmet etmeye hazırlanıyor.

“Gençlerimiz doğayla iç içe kamp yapma fırsatı bulacaklar”

Konakpınar Gençlik Merkezi’ni 3 Temmuz Pazartesi günü açmayı planladıklarını ifade eden Başkan Avcı, “Biz seçildiğimiz günden buyana Altıeylül’e değer katmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Emek veriyoruz gayret ediyor. Tabii Konakpınar Gençlik Merkezi’de uzun zaman bizim için önem verdiğimiz proje. Konakpınar’da doğanın içerisinde dinlenebilecekleri, farklı programlarla bir araya gelebilecekleri önemli bir tesisin sonuna doğru geldik” dedi.

"Konakpınar Gençlik Merkezi daha çok Gençlik Spor bünyesinde çocuklarımıza faydalandıracağız" diye Başkan Avcı, "İnşallah Temmuz ayının ilk haftasında ekiplerimiz programlarını yapacaklar müracaatlar alacaklar. 3-4 ve 1 haftalık çocuklarımızı kampa alacağız. Kampta çocuklarımız hem doğayla iç içe olacaklar hem de doğada kendilerini zinde hissedecekler. Tabi ki kamp süreci boyunca başlarında öğretmenleri ve Altıeylül Belediyesi bünyesindeki arkadaşlarımız bulunacak. Çocuklarımız milli manevi değerleri de fenni ilimleri de öğrenmiş bir şekilde kamptan ayrılacaklar. Konakpınar’a yapmış olduğumuz kamp alanında zaman zaman Balıkesirliler ve Altıeylül’de yaşayan vatandaşlarda belli periyotlar içerisinde burada cüzi ücretlerle ağırlamış olacağız" diye konuştu.

Başkan Avcı, "Biz besmele çektiğimizde 31 Mart 2019’da yeni döneme başladığımızda kazandırmak istediğimiz projeleri bir bir hayata geçirmek için yola çıkmıştık. 5 projenin açılışını bu süreçte gerçekleştirdik. İnşallah Gazi Mustafa Kemal Yaşam Kompleksi ve Konakpınar Gençlik Merkezi ile bunun sayısını 7’ye çıkarmış olacağız. Şuan devam eden 3 projemiz daha var. Bunlardan birisi Plevne kapalı Pazar Yeri diğeri, Gaziosmanpaşa Fahri Kiraz Meslek Lisesi yanında bulunan yüzme havuzu kütüphanenin içerisinde bulunan binamız ve bir diğeri de Sütlüce Mahallesi’ne yapacağımız Seyyid Ahmet Arvasi Parkı ve Millet Kıraathanesi ilk kreşimiz ve kütüphanemiz. İnşallah 31 Mart 2024’e gelmeden 3 projemizi de Altıeylül’e kazandıracağız. 10 numaralı şehre 10 projeyle bu dönemi tamamlamış olacağız. Tabii bunun haricinde parklar, temizlik işleri, kültürel etkinliler, yollar ve sosyal belediyecilik bunlar tabi kendi mecrasında ayrı bir şekilde devam ediyor. O alanda da yoğun çalışmalarımız devam ediyor. Onun yanında eser siyaseti yapan Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde eser siyaseti yapan siyasetçiler olarak 10 eseri ilçemize kazandırmanın sevincini ve mutluluğunu yaşamayı diliyoruz. Bunu hedefliyoruz. İnşallah hedeflediğimiz projelerimizi gerçekleştirirsek bizlerde mutlu olacağız” dedi.