Komşudan dayanışma ve destek sürüyor

Yunanistan’ın Syriza Partisi Midilli Milletvekili Yiannis Bournous ve eşi Pınar Çakıroğlu Bournous, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin’i makamında ziyaret etti.

Yaşanan deprem felaketinde yaraların bir nebze olsun sarılması amacıyla yola çıkan Midilli İzci Derneği Başkanı Stratis Balaskas ve 12 izci üyesi de ziyarette bulundu. Ziyarete Syriza Partisi Midilli Milletvekili Yiannis Bournous eşlik etti.

Deprem bölgesi için yanlarında getirdikleri 200 koli gıda ve ihtiyaç malzemesiyle dayanışma örneği gösteren izci ekibi ve geçmiş olsun dileklerinde bulunan Midilli Milletvekili Yiannis Bournous’a nazik ziyaretleri, destekleri için teşekkür eden Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Komşuyla dayanışma sürüyor" dedi