Kocaman, gözyaşları ile toprağa verildi

Türk balıkçılık sektörünün duayen ismi H. Avni Kocaman, Balıkesir’in Bandırma ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Türk balıkçılık sektörünün duayen isimlerinden Kocaman Balıkçılık Ltd. Şti. Kurucusu iş insanı H. Avni Kocaman (92) vefatının ardından bugün Haydar çavuş camiinde kılınan öğle namazını müteakip Bandırma Şehir Mezarlığındaki aile kabristanında toprağa verildi.

Kocaman’ın cenazesine, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, Bandırma Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kılkışlı, iş ve siyaset dünyasından çok sayıda isim ile ailesi katıldı.