Kocaelili öğrenciler Manyas’a konuk oldular

Kocaeli İzmit Anadolu İmam-Hatip Lisesi Öğretmeni Mustafa Gündoğdu öğrencileriyle birlikte Manyas Müftüsü Abdullah Bostan’ı ziyaret ettiler. Cuma namazı öncesi Çarşı Camiinde Kur’an-ı Kerim Tilaveti, ilahi ve kasideler okuyan öğrenciler, cuma namazında da hutbeyi okudular ve Cuma namazını kıldırdılar. Namaz öncesi Cuma vaazı öğretmen Mustafa Gündoğdu tarafından verildi. Manyas Kaymakamı Koray Çelik ‘te Cuma namazında konuk öğretmen ve öğrencilerle buluşurken anı fotoğrafı çektirdiler. Manyas Müftüsü Abdullah Bostan nazik ziyaretleri için Kocaeli İzmir Anadolu İmam-Hatip-Lisesi öğretmeni Gündoğan ve öğrencilerine teşekkür etti.