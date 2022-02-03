Kocaavşar’da sözler bir bir yerine getirildi

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi’ne bağlı Kocaavşar Mahallesi’nde meydana gelen patlamada evleri zarar gören Eroğul ailesinin evini söz verdiği gibi baştan aşağıya yeniliyor. Aynı olayda motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar adlı gence de yeni motosikleti teslim edildi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Karesi İlçesi Kocaavşar Mahallesi’nde gaz sıkışması nedeniyle patlama yaşanan mahalleyi ziyaret ettiğinde evi kullanılamaz hale gelen Celal Eroğul’unun evini baştan aşağıya yenileme sözü vermişti. Evi baştan aşağıya yenileyen ekipler aynı olayda motosikleti yanan Mehmet Emin Kaçar adlı gence de söz verildiği gibi yeni motosikletini teslim etti. Ekipler, enkazı kaldırılan diğer evin ise inşaatına başladı. Geçtiğimiz günlerde Kocaavşar Mahallesi’nde Celal Eroğul’a ait evde gaz sıkışması sonucu patlama meydana gelmiş, olayda yaralanan Celal Eroğul’un eşi Refiye Eroğul ise İvrindi Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştı. Tedavisi tamamlanan Refiye Eroğul’u ise sağlığına kavuşarak taburcu oldu. Patlamada çevredeki 10 binada ise hasar oluşmuştu. Başkan Yılmaz, evi zarar gören vatandaşları ziyaret ederek zararlarının Büyükşehir Belediyesi olarak karşılanacağını söylemişti. Kısa sürede enkazı kaldırılan evin tamiratına başlayan ekipler bir yanda da kullanılamaz hale gelen eşyaları yeniledi.