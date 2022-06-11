Koca Seyit’in mezarına ziyaretçi akını

Çanakkale Savaşları’nda sırtlandığı büyük top mermisini kundağa yerleştirerek İngiliz zırhlı donanması "Ocean"ın vurulmasını sağlayan ve Osmanlı Ordusu’nun muharebeleri kazanmasında büyük pay sahibi olan Seyit Onbaşı’nın, Balıkesir’in Havran ilçesindeki Kocaseyit Mezarı ziyaretçi akınına uğradı.

2006 yılında Seyit Onbaşı’nın mezarının karşısına yapılan Koca Seyit Abidesi, yıl içinde yaklaşık 20 bin kişi ziyaret ediyor. Koca Seyit’in doğup büyüdüğü mahalleye gelen vatandaşlar, abideyi ziyaret ederken mezarında dua ediyorlar. Burhaniye’den giden Ramazan Şevik, Muharrem Çakır ve İmam Kadir Özdemir’de abideyi ziyaret etti ve mezarında dua okudu. Koca Seyit’in he yıl ziyaret ettiğini anlatan emekli elektrikçi Ramazan Şevik, "Abideye gelen vatandaşlar buradaki müzeyi, Seyit Onbaşı ve Atatürk’ün heykellerini görme fırsatı buluyor. Belirli zamanlarda Seyit Onbaşı’nın mezarının bulunduğu Kocaseyit Mahallesi’ne turlar da düzenleniyor. Biz de gelip bu gün ziyaret ettik ve mezarında dua ettik. Kahraman’ın torunu Muhammed Yıkar ile sohbet ettik. Herkes buraya görmeli. Kahramanlarımız unutulmamalı” dedi.