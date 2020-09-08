Koca Seyit’in memleketi Havran, kurtuluş gününü kutladı
BALIKESİR’İN HAVRAN İLÇESİNDE, 8 EYLÜL HAVRAN’IN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 98. YIL DÖNÜMÜ, 15 TEMMUZ ŞEHİTLERİ MEYDANINDA PANDEMİ KURALLARINA UYGUN OLARAK GERÇEKLEŞTİRİLEN PROGRAM İLE KUTLANDI.
Balıkesir’in Havran İlçesinde, 8 Eylül Havran’ın düşman işgalinden kurtuluşunun 98. Yıl Dönümü, 15 Temmuz Şehitleri Meydanında pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen program ile kutlandı.
Düzenlenen programda Havran Kaymakamı Enver Özderin, AK Parti Balıkesir Milletvekili Yavuz Subaşı, Havran Belediye Başkanı Emin Ersoy, siyasi parti ilçe başkanları, ilçe daire müdürleri ve vatandaşlar katılımları ile gerçekleşti.
Kutlama programı kaymakamlık ve belediye başkanlığının çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Belediye Başkanı Emin Ersoy’un günün anlam ve önemini belirten konuşması ile birlikte program sona erdi.
Daha sonra Mehter Takımı’nın Havran Belediyesi binasının önünde gösterisi ve resmi kurum ile özel kuruluşların araç kortej geçişi yapıldı.
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