Koca Seyit Havalimanı 10 ayda 206 bin yolcuya hizmet verdi

Balıkesir’in Edremit ilçesinde, tüm Kuzey Ege’ye hizmet veren uluslararası havalimanı özelliğini taşıyan Koca Seyit Havalimanı, yılın ilk 10 ayında 206 bin 239 yolcuya hizmet verdi.

1997 yılında hizmete girip, daha sonra pist ve terminal yenilemeleri yapılan Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, ’Kuzey Ege’nin dünyaya açılan kapısı’ olarak nitelendiriliyor. Toplam 23 bin 600 metrekare kapalı alanı olan havalimanında 5 ayrı şirket; İstanbul, Ankara ve Almanya’ya düzenli uçuşlar yapıyor.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü (DHMİ) verilerine göre, Balıkesir Koca Seyit Havalimanı yılın ilk 10 ayında iç hatlarda 193 bin 681 yolcuya hizmet verdi. Uluslararası uçuşlara da ev sahipliği yapan havalimanından, 2022 yılında şu ana kadar 12 bin 648 yolcu uçuş yaptı. Toplamda ise 206 bin 239 yolcuya hizmet verildi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanına 2022’nin ilk on ayında bin 750 ticari uçuş gerçekleştirilirken, yıl içinde 22 bin 525 uçuş gerçekleştirildi.

Balıkesir Koca Seyit Havalimanı, ayrıca sektörün pilot ihtiyacını karşılayan uçuş okullarına da ev sahipliği yapmaya devam ediyor.