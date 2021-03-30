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Koca Seyit Hava Limanı’na ödül

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı Erişilebilir Kamu Kurumu ve Kuruluşları dalında ödül aldı.

BALIKESİR 30.03.2021, 13:52
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Koca Seyit Hava Limanı’na ödül

Balıkesir’in Edremit ilçesinde hizmet veren Balıkesir Koca Seyit Hava Limanı Erişilebilir Kamu Kurumu ve Kuruluşları dalında ödül aldı.

Engellilerin sosyal ve ekonomik hayata katılımına katkı sağlayan projeleri teşvik etmek amacıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca verilen “Türkiye Erişilebilirlik Ödülleri” Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan törenle sahiplerini buldu.

Ödüller kapsamında Balıkesir Koca Seyit Havalimanı Erişilebilir Kamu Kurum ve Kuruluşları kategorisinde Türkiye çapında ikincilik aldı. Toplamda Türkiye çapında 3 hava limanı Türkiye Erişilebilirlik ödüllerine layık görüldü.
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