Kızılay Erdek’te kan topladı

Türk Kızılay Balıkesir Şubesi, kan bağışı kampanyasını sürdürüyor. Bu kapsamda mobil kan toplama otobüsü Erdek Cumhuriyet Meydanı’na park etti.

Mobil kan toplama TIR’ında görevli doktor ve hemşirelerin gözetiminde bağışçılardan kan toplandı. Erdek’e ayda bir kez gelen Kızılay mobil kan toplama aracında görevli doktor ve hemşireler, kan bağışı kabulüne başlarken gün boyunca 29 ünite kan topladıkları öğrenildi.

Erdek’te gerçekleştirilen kan bağışı çalışmaları hakkında bilgi veren Türk Kızılay görevlileri, “Kan bağışlamak başkasının hayatını kurtardığı gibi kendi sağlığımız açısından da çok önemlidir. Damarlarımızda kan dolaşımının daha rahat olması ve kanımızın tazelenmesi için düzenli olarak kan bağışlamalıyız. Vatandaşlarımıza gösterdikleri duyarlılıktan dolayı çok teşekkür ederiz" diye konuştular.