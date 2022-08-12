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Kızılay Edremit şubesinden aşure hayrı

Türk Kızılay Edremit Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

BALIKESİR 12.08.2022, 14:31
Kızılay Edremit şubesinden aşure hayrı

Türk Kızılay Edremit Şubesi, Muharrem ayı dolayısıyla bin kişilik aşure hayrı gerçekleştirdi.

Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora tarafından Edremit Cumhuriyet Meydanında gerçekleşen aşure hayrında bin adet aşure, vatandaşlara ikram edildi.

Büyük ilgi gören aşure hayrında bir açıklamada bulunan Türk Kızılay Edremit Şube Başkanı Himmet Bora, her yıl geleneksel hale getirdikleri Aşure geleneğinin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğini söyleyerek “Kızılay olarak her zaman yardıma muhtaç vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Muharrem ayı dolayısıyla da bin kişilik aşure hayrımızı düzenledik. Düzenlediğimiz aşure etkinliğine her yıl olduğu gibi bu yılda çok sayıda vatandaşımızın katılması bizleri mutlu etti. Bu geleneği devam ettirmeye kararlıyız. Emeği geçen herkese ve tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

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