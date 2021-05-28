Kıyı Ege Belediyeler Birliği toplantısına katıldılar

Burhaniye ilçesinde, Belediye Meclisi Üyesi Hasan Metin ve Tarık Erdil Kıyı Ege Belediyeler birliği toplantısına katıldı. Ege Belediyeler Birliğinin Mayıs ayı Olağan Meclis Toplantısı İzmir Konak Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

İzmir Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezinde düzenlenen meclis toplantısına Burhaniye Belediyesi adına Tarık Erdil ve Hasan Metin katıldı. Gündem gereği Birlik Başkanlığı Meclis Başkanları, encümen ve komisyon üyelik seçimleri yapıldı. Birlik Başkanlığına tekrar Konak Belediye Başkanı Abdül Batur seçilirken, Burhaniye’den ise Tarık Erdil, Kültür Turizm Komisyonuna, Hasan Metin’de Çevre Komisyonuna seçildi. Meclis, diğer gündem maddelerini görüştükten sonra sona erdi.