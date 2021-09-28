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Kıyı balıkçılığına maddi destek

Erdek’te, kıyı balıkçılığı yapan balıkçı teknelerine destekleme başvuruları sürüyor.

BALIKESİR 28.09.2021, 14:03
Kıyı balıkçılığına maddi destek

Erdek’te, kıyı balıkçılığı yapan balıkçı teknelerine destekleme başvuruları sürüyor.

1 Eylül’de başlayıp, 1 Ekim 2021’de sona erecek olan başvurular, Erdek İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne yapılıyor.

Buna göre 12 metre altındaki balıkçı teknelerine destek verilecek. Geçen yıl, 10 metrenin altındaki teknelere destek veriliyordu.

Bu yıl, 4,99 metreye kadar olan tekneler 2 bin lira, 5-7,99 metre arası 2 bin 500 lira, 8-9,99 metre arası 2 bin 700 lira, 10-11,99 metre arası tekneler ise 2 bin 900 lira destek alacak.

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