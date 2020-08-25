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Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi, Burhaniye’de başladı

TÜBİTAK 4004 DOĞA EĞİTİMİ VE BİLİM OKULLARI KAPSAMINDA HAZIRLANAN VE TÜRKİYE GENELİNDE KABUL EDİLEN 92 PROJEDEN BİRİ OLMAYI BAŞARAN, BALIKESİR’İN BURHANİYE İLÇESİ VE ÇEVRESİNDE KIRSAL BÖLGELERDEN SEÇİLMİŞ ÖĞRENCİLERE YÖNELİK GERÇEKLEŞTİRİLECEK OLAN “KIRSALDAN KOZMOSA BİLİM” PROJESİNİN AÇILIŞ TÖRENİ, BURHANİYE ÖĞRETMEN EVİNDE GERÇEKLEŞTİ.

BALIKESİR 25.08.2020, 10:12
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Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesi, Burhaniye’de başladı

TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi ve Bilim Okulları kapsamında hazırlanan ve Türkiye genelinde kabul edilen 92 projeden biri olmayı başaran, Balıkesir’in Burhaniye ilçesi ve çevresinde kırsal bölgelerden seçilmiş öğrencilere yönelik gerçekleştirilecek olan “Kırsaldan Kozmosa Bilim” projesinin açılış töreni, Burhaniye Öğretmen Evinde gerçekleşti.

Program, proje yöneticisi Dr. Satı Ceylan’ın bilgilendirme konuşması ile başladı. Bu projeler sayesinde öğrencilerde merak duygularının, araştırma, sorgulama ve öğrenme isteklerinin teşvik edilmesi hedeflendiğini belirten Dr. Ceylan, kırsaldaki köylerde yaşayan öğrenciler arasından birebir mülakatlar sonucu seçilen 29 öğrenciye yönelik birbirinden ilginç toplam 52 etkinlik gerçekleştirileceğini söyledi. Dr. Ceylan konuşmasında, projede 5 profesör, 5 doçent, 1 Dr. Öğretim Üyesi 1 Astronom ve 21 öğretmenin görev alacağını da ifade etti.

TÜBİTAK 4006 Balıkesir Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl ise; “Kırsaldan Kozmosa Bilim Projesinin bölge eğitimine ivme kazandıracak örnek bir projedir. Ayrıca, projenin üniversite-milli eğitim ve özel sektör işbirliği içerisinde gerçekleştiriliyor olması da önemli bir farktır. Bu projede yoğun ve eğlenceli bir eğitim programı gençleri bekliyor. Öğrencilerimiz bu projede mikroskopla mikro dünyayı, teleskopla makro dünyayı gözlemleyecekler. Geleneksel boyama yöntemi ile bitkilerden elde edecekleri boyalarla iplik boyayacaklar, bölgenin biyoçeşitlilik merkezi Kazdağında endemik bitkileri gözlemleyecekler, robot tasarımı ve çeşitli zeka oyunları ile eğlenerek öğrenecekleri birçok etkinlik gerçekleştirecekler.” açıklamalarında bulundu.

Açılış töreni öğrencilere yaka kartları ve çantalarının verilmesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile tamamlandı. Açılış törenine Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bora Zihni, TÜBİTAK 4006 Balıkesir Temsilcisi Prof. Dr. Fatih Satıl, okul müdürleri, öğretmenler, proje ekibi ve öğrenciler katıldı.

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