Kırsal mahallede okuma heyecanı

Sındırgı Yaylabayır kırsalında düzenlenen Okuma Bayramı programında minikler büyük heyecan yaşadı. Yazar Mehtap Altan da miniklerin sevincini paylaştı.

Balıkesir’in Sındırgı ilçesi Yaylabayır kırsal mahallesinde bulunan Yaylabayır İlkokulunda okuma bayramı etkinliği gerçekleşti. Okumayı öğrenen minik öğrenciler okuma bayramı mutluluğunu aileleriyle de paylaştı.

Makbule Efe Yazarlık akademisi kapsamında Sındırgı ilçesinde eğitimlerine devam eden ve öğrencilerle birlikte kırsal mahalleleri de gezen yazar Mehtap Altan Yaylabayır İlkokulunda gerçekleştirilen okuma bayramı etkinliğine de konuk oldu. Doğal Şehir Sındırgı kitabının da yazarı olan Altan miniklerle bir araya gelmenin farklı ve muhteşem bir duygu olduğunu belirtti. Aileler ve çocuklar büyük ilgi gösterdi. Altan program sonunda öğrencilere özel olarak “ Doğal Şehrin Hikâyesi” kitabını imzaladı.

Sındırgı’da ilkleri yaşadığını, farklı mutluluklara imza attığını belirten yazar Mehtap Altan “ Sındırgı ilkleri yaşatmaya hep devam ediyor. Yazarlık kariyerim boyunca bir çok yerlere gittim. Köylere, ilçelere, cezaevlerine ama ilk defa bir anaokulunda okuma yazmayı yeni söken minnacık çocuklarla bir araya geldim. Müthiş bir duygu. Yani gümbür gümbür geliyorlar. Çok güzeldi. “ dedi.

Öğrenci velisi Rukiye Sarıca “Oğlum 1. Sınıfa başladı. Bugün okuma yazmayı öğrendi. Mehtap Altan sayesinde onunda buraya gelmesiyle çok memnun olduk. Çocuklarımıza kitap hediye etti. Çok sevindik, çok mutlu olduk. İnşallah bizim çocuklarımızda onun gibi yazar olur. Daha nice güzel günler görürler. Çok mutlu olduk çok teşekkür ederiz. Kader hanıma da onun sayesin de onun destekleri olmasaydı tabikide çocuklarımız bu kadar başarılı olamazdı.” Dedi.

Yaylabayır mahalle muhtarı Mustafa Eraslan “ Şu an Yaylabayır İlkokulundayız. Yaylabayır İlkokulunda 1. Sınıf öğrencilerimiz bugün okumayı söktükleri için okuma bayramı yapıyorlar. Bu organizasyona tesadüfen katılan Doğal Şehrin Kitabını yazan Mehtap Altan hocamızda şeref verdi, ayaklarına sağlık. Güzel bir organizasyon oldu. Çocuklar da sevindi. Mehtap hocam da inşallah mutlu olmuştur. Tekrar ayaklarına sağlık.” Dedi.