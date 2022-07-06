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Kılıçdaroğlu Balıkesir’e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Milletin Sesi” mitingi için Balıkesir’e geliyor. Kılıçdaroğlu 24 Temmuz Pazar günü saat 18.30’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda halka seslenecek. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı vatandaşları, “Gelin bu coşkuya ortak olun diyerek” mitinge davet etti.

BALIKESİR 06.07.2022, 12:16
Kılıçdaroğlu Balıkesir’e geliyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu “Milletin Sesi” mitingi için Balıkesir’e geliyor. Kılıçdaroğlu 24 Temmuz Pazar günü saat 18.30’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda halka seslenecek. CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı vatandaşları, “Gelin bu coşkuya ortak olun diyerek” mitinge davet etti.

CHP Balıkesir İl Başkanlığı olağan il yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun 24 Temmuz Pazar günü Balıkesir’de yapacağı “Milletin Sesi” mitingi için çalışmalar ele alındı. CHP Lideri Kılıçdaroğlu, Pazar günü saat 18.30’da Kuvayi Milliye Meydanı’nda halka seslenecek. Yönetim kurulu toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı,

“İlk kurşun atıldığı Ayvalık’tan, son kurşunun sıkıldığı Bandırma’ya, Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’den Türkiye’ye selam olsun, milletimize selam olsun. Milletimiz meydana iniyor. Halkımızın sesi olmak için geliyor, Sizin için geliyor, hepimiz için geliyor. Kurtuluş mücadelemizi örgütlemeye geliyor. Kuvayi Milliye’nin başkenti Balıkesir’e Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ’Milletin Sesi’ mitingi için geliyor. Gelin bu coşkuya ortak olun” dedi.

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