Kıbrıs Gazisi Recep Tetik son yolculuğuna uğurlandı

Gazeteci Mustafa Tetik’in ağabeyi Kıbrıs Gazisi Recep Tetik Zağnos Paşa Camii’nde son yolculuğuna uğurlandı.

Balıkesir’in tanınan ve sevilen gazetecisi Mustafa Tetik’in ağabeyi olan Kıbrıs Gazisi Recep Tetik, Zağnos Paşa Camii’nde Cuma namazının ardından dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Kıbrıs Gazisi Recep Tetik için düzenlenen cenaze törenine Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, Balıkesirspor Kulüp Başkanı Ümit Arslan katıldı.