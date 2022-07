Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’nci yıldönümü kutlandı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şubesi Kıbrıs Barış Harekatı’nın 48’nci yıldönümünü kutladı.

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Hulusi Karakuz, “15 Temmuz 1974’de Kıbrıs’ta kanlı bir darbe gerçekleştiren Rum terör örgütü EOKA Makarios yönetimini devirmiş ve Kıbrıs Cumhuriyeti’ni sona erdirmişti. Bu da darbenin hedefi Yunanlıların Enosis hayali olan adanın Yunanistan’a bağlanması, Kıbrıs Türklerinin adadaki varlığının sona erdirilmesi ve en önemlisi de Türkiye’yi Ege Denizi ile Akdeniz’de mavi vatanı kuşatarak ve güneyden tecrit etmekti. Londra ve Zürih anlaşmaları gereği garantör devlet olan Türkiye bu darbe karşısında barışı tesis etmek, soydaşlarımızın güvenliğini sağlamak ve Türkiye’ye yönelik tehdidi ortadan kaldırmak maksadıyla adaya müdahale kararı almıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri 20 Temmuz 1974 yılında havadan indirme ve denizden çıkartma harekatı başarıyla icra ederek Kıbrıs’taki darbeyi bertaraf etmiş ve Kıbrıs Türklerini büyük bir katliamdan kurtarmıştır. Bu harekatta Kıbrıs Türkü ve onun kahraman mücahitleri canları pahasına savaşarak Mehmetçik’e her desteği vermiştir. Böylece adada barış ve istikrar sağlanmıştır. Kıbrıs Türk’ünün, Kıbrıs’ın 1878 yılında İngilizlere bir oldu ile terk edilmesiyle başlayan esareti 20 Temmuz 1974 de Mehmetçik’in süngüsüyle sona ermiştir. Bugün Kıbrıs Türk’ü kendi vatanında ve kendi bayrağı altında ve bağımsız yaşamaktadır" dedi.

Mehmetçik ve Kıbrıs halkı bu toprakları için kan döktüğünü belirten Karakuz, "Kanla sulanan topraklar artık Kıbrıs Türkü’nün öz vatanıdır. Bu topraklardan ve bağımsızlıktan fedakarlık yapmak asla söz konusu olamaz. Kıbrıs Adasının etrafında geniş petrol ve doğalgaz yatakları bulunmaktadır. Küresel ve emperyalist güçler dikkatlerini bu bölgeye kaydırmışlardır. Bu nedenle Kıbrıs Adasının önemi eskiye göre daha da artmıştır. Bu durum Türkiye Cumhuriyeti’nin 1974’de Kıbrıs’a müdahalesinin nedenli, haklı ve gerekli olduğunu da göstermektedir. Türk Ordusu cumhuriyet tarihi boyunca kendilerine verilen her türlü savaş görevini üstün cesaret ve kahramanlık örnekleri sergileyerek başarıyla yerine getirmiştir. İç ve dış terör örgütleri tüm vatan hainleri her zaman ve her yerde Türk ordusunun demir yumruğu ile ezilmeye mahkumdur. Türk ordusu Türk özü ve Türk Cumhuriyeti’nin teminatıdır. Kahraman Kıbrıs gazileri 48 sene önce Kıbrıs’ta canınızı ortaya koyarak fedakarca ve cesaretle savaştınız. Türk devletinin iradesini, varlığını ve haklılığını düşmana kabul ettirdiniz. Sizler 48 yıl önce savaş meydanlarında hizmet ederek gazi olmanın haklı gururunu yaşıyorsunuz. Sizleri gösterdiğiniz kahramanlık ve cesaretinizden dolayı kutluyorum. Şehitlerimiz ve aramızdan ayrılan Kıbrıs gazilerini Türkiye Muharip Gaziler Derneği adına rahmet ve saygıyla anıyorum. Hayatta olan gazilerimize sağlık, mutluluk ve esenlikler diliyorum. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı kardeşlerimize kurdukları cumhuriyetin şanlı bayrağı altında hür bir şekilde yaşamalarında sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, yaşasın Türkiye Cumhuriyeti. Ne mutlu Türk’üm diyene” dedi.