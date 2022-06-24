Ketenlik deresine mesire alanı olacak

Manyas İlçe halkının özellikle hafta sonları akın ettiği piknik alanlarından olan Ketenlik Deresinde mesire alanı oluşturulacak.

Manyas ilçe merkezine 6 km. mesafede olan ve kırsal Cumhuriyet Mahallesi sınırları içerisinde yer alan etrafı çınar ağaçlarıyla kaplı olan Ketenlik Deresinde mesire alanı oluşturulması için Manyas Kaymakamı Koray Çelik, beraberinde İlçe Tarım ve Orman Müdürü ve Orman İşletme Şefi ile birlikte inceleme yaptılar. Kaymakam Çelik yaptığı açıklama da “Burası ilçe halkının ve çevre ilçelerden özellikle hafta sonları yoğun olarak geldikleri bir piknik alanı, burasını B sınıfı yani konaklamalı mesire alanı olarak değerlendirmek istiyoruz. Burada zaman içinde bowling evleri ve butik otel yapmayı düşünüyoruz. Özel işletmeye devredip, temiz ve bakımlı olmasını temin edeceğiz, birçok kentte olmayan bir bakir, doğal güzelliğe sahip Ketenlik deresi mükemmel bir mesire alanı olacak. Tabi tuvalet ve lavabolar, çöp konteynerleri gibi ihtiyaçların temini gerçekleştirilecek.”