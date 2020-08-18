Ketenlik deresi ilgi bekliyor

Manyas İlçe halkının ve bağlı mahallelerinin hafta sonları güzel havalar da piknik yapmak için gittikleri Ketenlik deresi yetkililerden ilgi bekliyor.

Manyas’ın Cumhuriyet Mahallesine 2 km. uzaklıkta bulunan etrafı asırlık çınar ağaçlarıyla çevrili Ketenlik deresinde ki çevre kirliliği çevre temizliğine duyarlı olan piknikçileri üzüyor. Bazı piknikçilerin gerekli duyarlılığı göstermemeleri sonucunda etrafın çöplerle ve boş alkol şişeleri ile kirletildiği bunun yanı sıra küçükbaş hayvanların dere kenarından getirilip, götürülmesi sonrası, hayvan dışkılarının piknik yapılacak alanları tamamen kirlettiği gözleniyor. Ketenlik deresinin de Soğuksu Göletinde olduğu gibi korunması gerektiğinin altını çizen vatandaşlar bu konuda başta Orman İşletmesi ve Belediyenin gerekli girişimler de bulunmasını istiyorlar. Çevreci vatandaşlar piknik yapılan alanın bir bölümünün tel ile çevrilerek, en azından hayvan dışkılarından temizlenmesini isterlerken, Belediyenin de bir-kaç tane çöp konteyneri koymasını ve çalınması için etrafını da örgü tel ile çevirip kilit altına almasını istiyorlar. Vatandaşlar “Misafirlerimiz geliyor, piknik yapmak için en uygun yer Ketenlik deresi, ancak buranın durumu da orta da, utanıyoruz, lütfen buraya en azından önümüzde ki yıl için bir el atılsın, girişte para ödemeye de hazırız, ama temiz olsun, masa ve banklar konulsun, burası güzelleştirilsin“ diyerek sitemlerini dile getiriyorlar.