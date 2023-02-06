Kepsut’tan yardım kampanyası

İsmail Cankul Başkanlığındaki Kepsut Belediyesi, Türkiye’yi yasa boğan deprem sonrasında ilçede yardım kampanyası başlattı.

Kepsut Belediyesi daha önce ülke genelindeki birçok olumsuzluğa yardım ettiği gibi Gaziantep’e de yardım kampanyası düzenliyor. İlçe genelindeki vatandaşlardan deprem bölgesine gönderilmek üzere kıyafet, bebek bezi ve battaniye gibi ürünler toplanacak. Kepsut Belediyesi depremin yıkıcı boyutu üzerine ilçedeki tüm kültür ve sanat etkinliklerini de iptal etti.

Kepsut Belediyesi, yıkım meydana getiren depremin ardından ilçede yardım kampanyasını başlattı. Kepsut belediyesi ilk etapta ilçe genelinde soğuktan koruyacak kıyafet başta olmak üzere bebek bezi, battaniye gibi ürünleri temin etmeye başladı. İlçe halkından da destek beklediklerini söyleyen Belediye Başkanı İsmail Cankul deprem bölgesinde ihtiyacı olanların yanında olduklarını söyledi. Cankul deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah’tan rahmet dilerken, yakınlarına da başsağlığı, yaralılara da acil şifalar diledi. Devletin tüm imkanlarının bölgeye seferber edildiğinin de altını çizen Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul, kendilerinin de bir nebze katkıda bulunmalarının yaraları saracağını kaydetti.

Güneydoğu Anadolu bölgesinde etkili olan depremin ardından Kepsut Belediyesi önümüzdeki günlerde yapacağı kültür ve sanat etkinliklerini de erteledi. Buna göre 8 Şubatta yapılacak Her Gencin Şarkısı Olsun etkinliği, 9 Şubatta yapılacak Aslan ile Fare tiyatro etkinliği, 21 Şubatta yapılacak Kapkabare tiyatro gösterimi ile 22 Şubatta gerçekleştirilecek İllizyon gösterisi ileriki bir tarihe ertelendi.