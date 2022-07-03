banner589

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Bursa’ya şehit ateşi düştü
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Özbekistan’da olağanüstü hal ilan edildi
Cyle Larin veda etti
Cyle Larin veda etti
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi
A Milli Erkek Hentbol Takımı, Yunanistan’ı yendi

Kepsut’taki tarla yangını korkuttu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tarla yangınında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

BALIKESİR 03.07.2022, 16:21
Kepsut’taki tarla yangını korkuttu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde saman balyalarının bulunduğu tarlada çıkan yangın ekiplerin yoğun müdahalesinin ardından ormanlık alana sıçramadan söndürüldü. Tarla yangınında ekipler soğutma çalışmalarına devam ediyor.

Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesine bağlı 5 itfaiye ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 7 arazöz sevk edildi. Ekipler, bölgeye sevk edilen 1 helikopterin de desteğiyle yangının çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürmeyi başardı. Yangının yeniden alevlenmemesi için bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yorumlar (0)
29°
açık