Kepsut’ta öğrenciler yaşlı bireyleri ziyaret etti

Kepsut Meslek Yüksek Okulu öğrencileri ve belediyenin ortak çalışması ile yaşlı bireyleri evlerinde ziyaret ederek, gönüllerini aldılar.

Kepsut MYO öğrencileri Sosyal Sorumluluk projesi için belediyeden aldıkları yaşlı bireylerin isimleri ile yaşadıkları evlerde ziyaret ederek, hediyeler vererek, gönüllerini aldılar. Öğrenciler ziyaret ettikleri evlerde yaşlı teyze ve amcalarının evlerini düzenleyerek, onlara çay ve kahve ikram ettiler. Öğrenciler adına konuşan Ayşe İrem Aksoy, "Kepsut belediyemizin katkıları ile yaşlı teyzelerimizin amcalarımızın evlerinin adreslerini aldık ve yola çıktık. Amacımız onlarla oturup sohbet edip ev işlerinde onlara yardımcı olmaktı ama onlarla aramızda inanılmaz güzel bir bağ oluştu. Bizleri çok güzel ağırladılar yemekler yedik kahveler içtik güldük eğlendik. Sadece evlere gitmek ile sınırlı kalmadık kahvehanede ki amcalarla pazarda ki teyzelerle de oturup hasbihal ettik. Projenin bize kattığı en önemli şey bazı yaşlı insanların yalnızlığa terkedilmesiydi. Onların bazen oturup konuşmaya veya bir güler yüze çok ihtiyaçları olabiliyor. Bu projede bizi destekleyen okulumuz Kepsut Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Şükrü Hakan Atalgın Kepsut belediye başkanımız İsmail Cankul’a ve en önemlisi bizlere evlerini açan insanlara teşekkür ederiz."