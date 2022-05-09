Kepsut’ta kaya tırmanışı şenliği sona erdi

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde geleneksele hale getirilen Nusret Kaya Tırmanış Şenliği renkli görüntülere sahne oldu. İzmir, Samsun, Erciyes, Bursa ve Balıkesir’deki üniversitelerin kamp ve dağcılık kulüpleri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanından gelen doğa tutkunları üç gün çeşitli etkinlikler düzenledi.

Kepsut Belediye Başkanlığının da desteklediği Nusret Kaya Tırmanış Şenliği sona erdi. Kepsut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nce hazırlanan program doğrultusunda Kaya Tırmanış Şenliği 7’den 70’e herkesin beğenisini kazandı. Şenliğe bu yıl EUDAK, İKÇÜDAT, DEUNDAK, KLUDOSK, KODAK, SAMDAK, NOKTA DAĞCILIK, #BADAK, BAÜDAKS ve YEBUDAK dağcılık kulüpleri katılım gösterdi.

Kepsut Belediye Başkanı İsmail Cankul Nusret Kırsal Mahallesi yakınlarında düzenlenen Kaya Tırmanış Şenliği’ne katılan dağcılık kulübü üyelerini ziyaret ederek sporculara başarılar diledi.