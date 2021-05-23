Kepsut’ta kaçak içki ve tütün operasyonu

Balıkesir’in Kepsut ilçesinde jandarma ekipleri kaçak içki ve tütün imal edip, ticaretini yapan 2 şahsa operasyon düzenledi.

Edilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte veya kaçak içki imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Kepsut İlçesinde sahte, kaçak içki ile tütün mamulü imal ve ticaretini yaptığı tespit edilen 2 şüpheli şahsın ikamet adreslerinde yapılan aramalarda; 145 litre sahte kaçak içki, 22 litre etil alkol, 45 adet içki aroması, 120 adet cinsel içerikli hap, 22 kg tütün, bin adet boş makaron, 500 adet dolu makaron, 10 adet sigara sarma makinesi, 5 adet ölçüm aleti, 1 adet av tüfeği ve 80 adet fişek ele geçirildi. Cumhuriyet Savcılığının talimatı ile ele geçirilen malzemelere el konularak, şüpheliler hakkında adli tahkikata başlanıldığı öğrenildi.