Son Dakika
Kepsutlu sağlıkçılar kar altında zorlukla görev yapıyor
Kepsut İlçe Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekibi kar yağışı dolayısı ile yolu kapanan kırsal mahallelerde zor şartlar altında görev yapıyorlar. Kar yağışı dolayısı ile tipi altında araçlarının kırsal mahalleye yaklaşık 3 km kala yolda kalması nedeni ile yürüyerek görevlerini yaptılar.
BALIKESİR 18.01.2021, 14:37
3
Kepsut İlçe Devlet Hastanesinde görevli filyasyon ekibi kar yağışı dolayısı ile yolu kapanan kırsal mahallelerde zor şartlar altında görev yapıyorlar. Kar yağışı dolayısı ile tipi altında araçlarının kırsal mahalleye yaklaşık 3 km kala yolda kalması nedeni ile yürüyerek görevlerini yaptılar.Covid-19 pandemisi dolayısı ile vaka sayılarının yüksek olmasından dolayı karantina altında olan Sayacık kırsal mahallesinde hastalara ulaşmak ve tedavileri için gerekli ilaçları götürmek için büyük bir fedakarlık gösterdiler. Kepsut da covid-19 ile ciddi bir mücadele içinde olan Filyasyon ekipleri. Sayacık Kırsal Mahallesinde vaka sayısının artması ile birlikte filyasyon çalışmasına gittiler. Kar yağışı ve tipi altında görevlerini yerine getiren filyasyon ekibinin örnek fedakarlıkları vatandaşlarca takdir edildi. Bu fedakarlıklar sağlık çalışanları sayesinde Kepsut ilçesinde covid-19 pandemisi kontrol altında ve vaka ve temaslı sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor.
1°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Beşiktaş
|18
|38
|2. Fenerbahçe
|17
|35
|3. Gaziantep FK
|18
|34
|4. Galatasaray
|18
|33
|5. Hatayspor
|18
|31
|6. Alanyaspor
|18
|30
|7. Karagümrük
|18
|27
|8. Trabzonspor
|18
|27
|9. Antalyaspor
|19
|25
|10. Malatyaspor
|18
|24
|11. Sivasspor
|18
|23
|12. Başakşehir
|18
|23
|13. Konyaspor
|18
|22
|14. Göztepe
|18
|22
|15. Kasımpaşa
|17
|22
|16. Rizespor
|18
|21
|17. Gençlerbirliği
|18
|19
|18. Kayserispor
|18
|16
|19. Ankaragücü
|17
|15
|20. Denizlispor
|18
|14
|21. Erzurumspor
|18
|13
|Takımlar
|O
|P
|1. Giresunspor
|17
|35
|2. İstanbulspor
|17
|34
|3. Samsunspor
|17
|33
|4. Altay
|17
|32
|5. Adana Demirspor
|17
|31
|6. Tuzlaspor
|17
|30
|7. Ankara Keçiörengücü
|17
|28
|8. Altınordu
|17
|28
|9. Bursaspor
|17
|27
|10. Bandırmaspor
|17
|24
|11. Adanaspor
|17
|21
|12. Ümraniye
|17
|20
|13. Boluspor
|17
|19
|14. Menemen Belediyespor
|17
|16
|15. Balıkesirspor
|17
|16
|16. Akhisar Bld.Spor
|17
|13
|17. Ankaraspor
|17
|9
|18. Eskişehirspor
|17
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. M. United
|18
|37
|2. Man City
|17
|35
|3. Leicester City
|18
|35
|4. Liverpool
|18
|34
|5. Tottenham
|18
|33
|6. Everton
|17
|32
|7. Chelsea
|18
|29
|8. Southampton
|18
|29
|9. West Ham
|18
|29
|10. Aston Villa
|15
|26
|11. Arsenal
|18
|24
|12. Leeds United
|18
|23
|13. Crystal Palace
|19
|23
|14. Wolverhampton
|19
|22
|15. Newcastle
|17
|19
|16. Brighton
|19
|17
|17. Burnley
|17
|16
|18. Fulham
|17
|12
|19. West Bromwich
|18
|11
|20. Sheffield United
|19
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Atletico Madrid
|16
|41
|2. Real Madrid
|18
|37
|3. Barcelona
|18
|34
|4. Villarreal
|18
|32
|5. Real Sociedad
|19
|30
|6. Sevilla
|17
|30
|7. Granada
|18
|27
|8. Celta de Vigo
|18
|23
|9. Cádiz
|18
|23
|10. Real Betis
|18
|23
|11. Levante
|17
|21
|12. Athletic Bilbao
|18
|21
|13. Getafe
|17
|20
|14. Valencia
|18
|19
|15. Eibar
|18
|19
|16. Deportivo Alaves
|18
|18
|17. Real Valladolid
|18
|18
|18. Elche
|16
|16
|19. Osasuna
|18
|15
|20. Huesca
|18
|12
Sayfalar Tümü