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Kepsutlu gençler zaferi, Azerbaycan bayrağı dağıtarak kutladı

KEPSUTLU GENÇLER ZAFERİ, AZERBAYCAN BAYRAĞI DAĞITARAK KUTLADI

BALIKESİR 12.11.2020, 14:26
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Kepsutlu gençler zaferi, Azerbaycan bayrağı dağıtarak kutladı

Kepsutlu gençler Azebaycan Ordusunun Dağlık Karabağ’da kazandığı zafer sonrası vatandaşlara Azerbaycan bayrağı dağıtarak, zafere ortak oldular.

Kepsut Ak Parti Gençlik kollarına bağlı gençler, Azebaycan ordusunun Dağlık Karabağda 44 gündür devam eden başarılı operasyonu sonrası büyük başarı kazanmasını büyük sevinç içinde vatandaşlara Azerbaycan bayrağı dağıtarak kutladılar. Gençler vatandaşlara bayrak dağıtırken, "Övünmek Gibi Olsun! Qürurlanmaq kimi olsun! Karabağ ezelden Türk’ündür ve Türk toprakları olarak kalacak. 44 Günlük istiklal mücadelesinde Azerbaycan’ı yalnız bırakmadık, bırakmayacağız. Ak Gençlik Kepsut olarak Bu zaferi ilçemizde esnaflarına Azerbaycan bayrakları dağıtarak kutladık. Allah Türk Orduarının ayağını taşa değirmesin" ifadelerini kullandılar.
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