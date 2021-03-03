Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin (TKKB) ev sahipliğinde 4-6 Mart günleri arasında “Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Tarama Çalıştayı” gerçekleştirilecek. Çevrimiçi yapılacak olan çalıştay, Kent Konseyleri Birliği’nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye Kent Konseyleri Birliği’nin ev sahipliğinde 4-6 Mart günleri arasında gerçekleştirilecek “Kent Konseyleri Kadın Meclisleri Tarama Çalıştayı”nda; dünya ve ülkemizde yaşanan değişimleri izleyen bilim insanları ile kent konseyi gönüllüleri bir araya gelerek odağında kadın olan kentsel gelişim sorunlarını tarayıp, bilimsel sonuçlar elde edecekler.

Birçok konu görüşülecek

Kent konseyleri kadın meclisleri, katılımcı demokrasi, yerel yönetişim, sürdürülebilir kentleşme için yeni işbirliği modellerinin ortaya konulacağı çalıştayda ayrıca; kadına yönelik şiddetle mücadele, pandemi, kadın dostu kentler, kent yönetimi, karar alma mekanizmaları, kadın girişimciliği ve istihdamı, göç, uyum ile “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi” konularında da önemli veriler elde edilecek. Düzenlenecek çalıştay, Kent Konseyleri Birliği’nin YouTube hesabından canlı olarak takip edilebilecek.

10 oturum gerçekleştirilecek

Çalıştayda; “Kadın Belediye Başkanları ve Kadın Meclisleri”, “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele ve Kadın Meclisleri”, “Pandemi Dönemi ve Kadın Meclisleri”, “Kadın Dostu Kentler ve Kadın Meclisleri”, “Kent Yönetimi, Karar Alma Mekanizmaları ve Kadın Meclisleri”, “Kadın Yurttaşlığı ve Kadın Meclisleri”, “Kadın Girişimciliği ve Kadın Meclisleri”, “Kadın İstihdamı ve Kadın Meclisleri”, “Göç, Uyum ve Kadın Meclisleri”, “Birleşmiş Milletler 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Yerelleştirilmesi ve Kadın Meclisleri” olmak üzere 10 oturum gerçekleştirilecek.