Kazdağları’ndaki çalışmalar yerinde görüldü

Kazdağı Milli Parkı’nın orman yangınlarına karşı daha etkin korunabilmesi için yolların ıslahına dair arazide yapılan çalışmalar yerinde incelendi.

Kazdağları’nda çıkması muhtemel yangınlarda daha hızlı müdahale için önemli olan unsurlardan birisi olan orman yolları çalışmaları devam ediyor. Yapılan çalışmaları sahada inceleyen Orman Bölge Müdürü Kemal Kayıran, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürü Şeref Özgür, Orman Yangınları ile Mücadele Şube Müdürü Osman Onat, Edremit İşletme Müdürü Barış Tamer Kilis, Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürü Nurullah Gürkan bölgeyi gezerek çalışmalar hakkında bilgi aldılar.