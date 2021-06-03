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Kazdağları’nda etnobotanik eğitimi yapıldı

Kazdağları Milli Parkında, TÜBITAK-BIDEB 2237 “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı” çerçevesinde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan kursiyerler Etnobotanik uygulaması yaptılar.

BALIKESİR 03.06.2021, 13:38
Kazdağları’nda etnobotanik eğitimi yapıldı

Kazdağları Milli Parkında, TÜBITAK-BIDEB 2237 “Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı” çerçevesinde, yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden oluşan kursiyerler Etnobotanik uygulaması yaptılar.

Balıkesir Üniversitesi Biyoloji Bölümü, Botanik Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın yürütücülüğünde “Etnobotanik Araştırma Teknikleri 2” konulu bilimsel etkinliğin ikinci gününde kursiyerler Kaz Dağı Milli parkına çıktılar.

Proje koordinatörü Prof. Dr. Fatih Satıl, "Kaz Dağları bitki çeşitliliği açısından bölgenin en önemli merkezidir. Etnobotanik kursu kapsamında genç bilim insanlarına bu zengin bitki çeşitliliğini yerinde göstermek için bugün arazi çalışmasını burada planladık" dedi.

Arazi çalışması sırasında, proje eğitmenlerinden Harran Üniversitesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Hasan Akan tarafından kursiyerlere bitki tanıma ve teşhis yöntemleri ile herbaryum teknikleri hakkında bilgiler verildi.

Ayrıca proje eğitmenlerinden Prof. Dr. Selami Selvi, Prof. Dr. Rıdvan Polat, Doç. Dr. Uğur Çakilcioglu ve Doç. Dr. Ekrem Darendelioglu da kursiyerlere bitkilerin Etnobotanik özellikleri ve araştırma teknikleri hakkında bilgi verdiler.

Etkinliğe eşlik eden Balıkesir Milli Parklar Şube Müdürü Nurullah Gürkan da kursiyerlere milli park hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Etkinliğe katılan kursiyerler, etkinliğin akademik anlamda kendileri için oldukça faydalı olduğunu, burada öğrendikleri bilgiler sayesinde Etnobotanik alanında çok daha donanımlı hale geldiklerini söyleyerek etkinliği destekleyen TÜBITAK-BIDEB’e ve etkinliğe katkı sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkürlerini ilettiler.
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