Kazdağları Güre Bahar Şenlikleri başladı

Bu yıl ilk defa organize edilen Kazdağları Güre Bahar Şenlikleri şenlik ateşinin yakılmasıyla başladı.

Güre Turizm Tanıtım Derneğince Balıkesir Büyükşehir ve Edremit Belediyelerinin desteğiyle organize edilen 2 günlük etkinliğin açılışı Büyükşehir Bandosu eşliğinde yapılan kortej yürüyüşü ile başladı.

Şenlik ateşinin yakılmasının ardından, Türk ve Yunan halk oyunları ekipleri tarafından folklor gösterisi ve paneller düzenlendi. Balıkesir- Koca Seyit Havalimanındaki AFA uçuş okulu tarafından da uçuş gösterileri yapıldı.

Açılışta bahar şenliği hakkında bilgi veren Güre Turizm Tanıtım Derneği (GÜRTAD) Başkanı Ahmet Çetin: "Güre, Türkiye’nin Termali ve denizi bir arada olan bir beldesi. Güre’mizi tanıtmak ve bu şenliği her sene daha büyük katılımla daha profesyonelce yapmayı planlıyoruz." dedi.

Şenliklere Yunanistan’ın Midilli Adası’ndan katılan Egede Birlikte Var Olma ve İletişim Derneği Başkanı Maria Zervou "Kovid- 19 salgınından sonra ilk defa yüz yüze geliyoruz. Kapılarımız kapalıydı. Şimdi iyi bir arkadaşlık ve bunu geliştirmenin zamanı. Bu bir başlangıç olsun. Bundan dolayı da çok mutluyum Ege’nin 2 yakasından karşı taraf olarak. Türk - Yunan dostluğu şimdiye kadar tüm alanlarda 25 senedir devam ediyor ve inanıyorum ki bundan sonra da devam edecek." dedi.

Edremit Belediye Bakanı Selman Hasan Arslan’da Güre’nin tarihiyle, kültürüyle, coğrafyasıyla, deniziyle, balıkçılığıyla, zeytin zeytinyağıyla, mitolojisiyle Edremit’in gözbebeği olduğunu ifade etti.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz da "21 Mayıs’ta burada Türk mutfağı dünya lansmanını yapacağız. Yani Güre çok önemli bir işe imza atacak." dedi.

Daha sonra kürsüye gelen AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey de "Dünyanın en nadide bölgelerinden bir tanesinde yaşıyoruz. Bu anlamda da çok şanslıyız. Gelecek İnşallah bizim Balıkesir’imiz, Edremit’imiz, Güre’miz, Altınoluk’umuz için çok güzel işaretler veriyor. Kadim dönemlerden beri mitolojilerde adı geçen ve bugünlere geldiğimizde hala bu topraklara bereket saçan zeytinimiz, dağlarımız, denizlerimiz, sahillerimiz bizlerle ve sizlerle her geçen gün zenginleşiyor. İnşallah bu zenginliğe hep birlikte şahitlik edeceğiz ve ortak olacağız."dedi.

Güre’nin Kazdağları’nın eteklerini Ege’nin mavi sularıyla buluşturan özel bir coğrafya olduğunu belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Güre’nin turizmden aldığı payın yükselmesi için bu etkinliğin önemli bir katkı sağlayacağını söyledi.

Etkinliğe Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve Balıkesir İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Edremit Belediye Başkanı Hasan Arslan ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.